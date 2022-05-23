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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 14:42
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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, huzur ve güveni sağlamak için girdiği Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde teröristlerle mücadelesini sürdürüyor.

    Bölgede hain teröristler, Türk askerine taciz ateşi açtı.

    4 PKK'lı terörist öldürüldü

    Anında cevap verilen karşı ateşle 4 hain öldürüldü.

    Konya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    Açıklamada,"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1


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