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- Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
- Haber Merkezi
- 23.05.2022 - 14:19
- Güncelleme : 23.05.2022 - 14:42
Mehmetçik, huzur ve güveni sağlamak için girdiği Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde teröristlerle mücadelesini sürdürüyor.
Bölgede hain teröristler, Türk askerine taciz ateşi açtı.
4 PKK'lı terörist öldürüldü
Anında cevap verilen karşı ateşle 4 hain öldürüldü.
Konya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Açıklamada,"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.