Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Mehmetçik, huzur ve güveni sağlamak için girdiği Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde teröristlerle mücadelesini sürdürüyor.

Bölgede hain teröristler, Türk askerine taciz ateşi açtı.

4 PKK'lı terörist öldürüldü

Anında cevap verilen karşı ateşle 4 hain öldürüldü.

Konya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada,"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.