Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tel Rifat bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kahraman Mehmetçik, hain terör örgütüne göz açtırmamaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

7 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Açıklamada, teröristlere Tel Rifat bölgesinde saldırı girişimindeyken müdahale edildiği belirtildi.

"OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Operasyonların hız kesmeden devam edeceğini de ifade eden Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.

MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO