Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

Mavi Vatan savunmasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na stratejik bir ürün daha kazandırıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Meltem-3 Projesi kapsamında 2'nci P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

2'nci P-72 deniz karakol uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi VİDEO

"STRATEJİK UNSUR OLARAK HİZMET EDECEK"

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Vatan’da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız Mavi Vatan savunmasında Deniz Kuvvetleri'mizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek." ifadesini kullandı.