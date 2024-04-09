3 ameliyat geçirdi! CHP'den Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada hem ses tellerinden hem de gözlerinden ameliyat geçiren Özgür Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ameliyat oldu.

Yerel seçimlerden sonra ses tellerinden ameliyat olan Özel, akabinde ise iki kez gözünden ameliyat geçirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Genel Başkan Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mercek ameliyatı oldu

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, 7 ve 8 Nisan'da ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirildi.

Taburcu oldu

Açıklamada, "Özgür Özel, 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur.

Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir" ifadelerine yer verildi.