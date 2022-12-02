3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli Dünya Engelliler Günü mesajları

3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli Dünya Engelliler Günü mesajları

Her yıl 3 Aralık'ta kutlanan Dünya Engelliler Günü için kutlamalar gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili paylaşım yapmak isteyenler ise Dünya Engelliler Günü mesajlarını araştırıyor.

1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan karar ile her yıl 3 Aralık’ta Dünya Engelliler Günü etkinlikleri düzenleniyor.

Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekansal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Gerek SMS ile gerekse sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar 3 Aralık 2022 Dünya Engelliler Günü mesajlarını araştırmaya başladı.

İşte en güzel, anlamlı ve resimli 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri...

Dünya Engelliler Günü mesajları

En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım

Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.

Annelerin en büyük korkusu çocuklarının ölmesiymiş. Engelli annelerinin ki çocuklarından önce ölmek.

Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz.

Empati yapsak yeter bir şeylerin farkında olabilmek için… Engelsiz bir yaşam ancak böyle mümkün.

Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesi

Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekmektedir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Bugün farkındalık günü, kutlama değil engellilerin yaşadığı sorunları farkında olmanız gerekiyor.

"Engelsiz bir Türkiye" hedefine ulaşmak ümidiyle bütün engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.

Bizi biz yapan, kolumuz, gözümüz, kulağımız değil kalbimizdir. Zihnimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldıralım. Sadece bir gün değil her gün engellerin farkında ol.

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız."

Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.