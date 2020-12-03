3 Aralık Türkiye'de koronavirüs salgını

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 187 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu açıkladı. Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün vaka sayısı 32 bini geçti.

Tespit edilen 32 bin 381 vakanın arasında ise 6 bin 511 semptomlu hasta belirlendi.

Tedavi altındaki 4 bin 190 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken 187 kişi hayatını kaybetti.

"HASTA SAYIMIZI AZALTMAK ZORUNDAYIZ"

Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu, "Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün." notuyla paylaştı.