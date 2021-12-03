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    3 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    3 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 21 bin 495 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 19:19
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 19:48
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    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 21 BİN 495

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıkarken, 187 kişi ise hayatını kaybetti.

    "OMİCRON VARYANTINA ÜLKEMİZDE RASTLANMAMIŞTIR"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur."

    3 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 120 MİLYONU AŞTI

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 346 bin 226, 2. doz uygulanan aşı miktarı 50 milyon 605 bin 933, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 12 milyon 323 bin 980 oldu.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 120 milyon 788 bin 673.

    HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN3 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #2

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