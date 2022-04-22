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    3 askerimizi şehit eden teröristler Pençe Kilit bölgesinde öldürüldü

    5 ay önce Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 kahraman askerimizi şehit eden teröristler, Pençe Kilit bölgesinde etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 15:29
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    3 askerimizi şehit eden teröristler Pençe Kilit bölgesinde öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, hain teröristlerle mücadelesinden dönmeyecek.

    Irak'ı kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit operasyonu tüm hızıyla devam ederken, şimdiden öldürülen terörist sayısı 45'i geçmiş durumda.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin inlerine kadar girmeye devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı bir başarıyı daha duyurdu.

    Şehitlerimizin kanının yerde kalmadığı başarılı operasyonda, 3 askerimizi Şehit eden hain teröristlerin öldürüldüğü aktarıldı.

    "3 askerimizi şehit eden terörisler öldürüldü"

    Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    "5 ay önce Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristler Pençe Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"

    3 askerimizi şehit eden teröristler Pençe Kilit bölgesinde öldürüldü #1

    3 askerimizi şehit eden teröristler Pençe Kilit bölgesinde öldürüldü #2


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