3 Avrupa ülkesinden vize açıklaması: Başvuru sistemi açık Almanya, İspanya ve İtalya'nın Ankara'daki misyonlarından verilen bilgide, Türk vatandaşlarına yönelik vize politikalarında değişiklik olmadığı ve vize başvuruları almaya devam ettikleri belirtildi.

AA

Türk vatandaşlarının, Avrupa ülkelerine Schengen vizesi alma konusundaki zorlu süreci devam ediyor.

Konsolosluklar, haftalar hatta aylar sonrasına randevu veriyor.

Birçok başvuruda randevu için en yakın tarih olarak 2-3 ay sonrası gösteriliyor.

Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve Hollanda, vatandaşların en çok başvuru yaptıkları ülkeler arasında yer alırken evrak sorunsuz bir şekilde teslim edilse bile başvurular reddedilebiliyor.

Başvuruların kapatıldığı iddia edildi

Schengen vizesindeki sorunlar çözülemezken dün bazı yayın organlarında, ‘Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı’ yönünde haberler kamuoyuna yansıdı.

Diplomatik kaynaklar ise başvuruların kapatılmadığını, artan talep nedeniyle yoğunluk yaşandığını öne sürdü.

Büyükelçilikler iddiaları yanıtladı

Almanya, İspanya ve İtalya Büyükelçilikleri, Türk vatandaşlarının vize başvuru işlemlerinin askıya alındığı iddialarına cevap verdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden kaynaklar, son haftalarda vize politikasında bir değişiklik yapılmadığını, martta başlatılan başvuru sisteminin hala aktif olduğunu ifade etti.

"Politikamızda bir değişiklik yok"

Almanya misyonlarının aldığı vize başvuru sayısının verebileceği randevu miktarından daha fazla olduğunu kaydeden kaynaklar, "Bu nedenle belirli vizeler için daha fazla bekleme süresi var ancak Büyükelçilik ve Başkonsolosluk hala vize başvurusu alıyor. Politikamızda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden kamuoyuna yapılan açıklamada da Ankara, İstanbul ve İzmir'de martta başlatılan yeni randevu uygulamasının sürdüğü belirtildi.

Büyükelçiliğin X sosyal medya paylaşımında, bu sistemin tüm başvuru sahiplerine vize randevusu için kolayca kaydolma fırsatı sunduğu ifade edilerek çok fazla vize başvurusu olması nedeniyle dış temsilciliğe ve vize türüne bağlı olarak bekleme sürelerinin birkaç hafta ya da birkaç ay gibi farklılık gösterebildiği kaydedildi.

İspanya'dan da açıklama geldi

İspanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu kaynakları da Türk vatandaşları için vize hizmetlerinin askıya alınmadığını aktararak Konsolosluğun her gün Türk vatandaşlarına vize verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi.

Mayıs için tüm randevuların dolduğu ve bu nedenle yeni randevuların haziran için yakında açılacağı belirtildi.

"Vize çalışmaları devam edecek"

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden kaynaklar da mayıs ayında diplomatik temsilciliklerinin vize talepleri üzerine çalışmalarına devam edeceğine işaret ederek vize başvurularının kapatılmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Randevu verilmemesi gibi bir durum olmadığını; başvuru yapan kişilerin randevu kontenjanlarını neredeyse doldurduğunu aktaran kaynaklar, sistemin her zamanki gibi ilerlediğini vurguladı.

Kaynaklar, vize başvurularının kapatıldığını belirten haberlerde hata olduğunu ifade ederek randevuları ay bazlı açtıklarını dile getirdi.

Haziran ayı için randevuların yakında açılacağını bildiren kaynaklar, "Tamamen aynı süreç. Bu bahsettiklerimiz nedeniyle kapatma gibi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklar iddiaları yalanlamıştı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre de bazı yayın organlarında yer alan "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanmış, "Temas edilen ilgili büyükelçilikler, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir." ifadesi kullanılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)