3 ay önce ektiği kabağın boyu 120 metreyi buldu

Balıkesir'de bir ailenin 3 ay önce ektiği kabak filizinin boyu 120 metreyi aşarak herkesi şaşkına çevirdi. Aile, kabağın bu uzunluğu ile Guinness Rekorlar Kitabına aday olabileceğini söyledi.

Geçirdiği ağır trafik kazası sonrası Balıkesir'e yerleşen Şerafettin Sağlam, evinin bahçesinde yetiştirdiği ve evinin balkonu ile demir parmaklıklarda büyüyen ve gün geçtikçe gelişen kabak filizlerini iple bağladı.

Sokakta bulunan evlere çivi ve ip ile bağladığı kabak filizleri 120 metreye kadar büyüdü. Sağlam, kabağın tohumlarını Hollanda’dan getirttiği ve bu kabaktan aldığı tohumları geliştireceğini belirterek, isteyen vatandaşlara bu kabak tohumlarını verebileceğinin söyledi.

Şu anda evinde ve sokakta gelişen kabak filizin uzunluğunun dünyada ve Türkiye’de olmadığını iddia eden Sağlam, bu kabak filizinin uzunluk olarak Guinness Rekorlar Kitabına girebileceğini iddia etti.

200 METRE BÜYÜYEBİLİYOR

Şimdiye kadar yetiştirdiği kabakları mahallede bulunan komşularına ücretsiz olarak dağıtan Şerafettin Sağlam ve eşi Hüsniye Sağlam, filizlerin üzerinde bulunan tüm kabakları Büyükşehir Belediyesinin işletmesinde bulunan Yaşlılar Huzurevine vereceğini belirterek, "Ben Altıeylül ilçesi Bağalan köyü muhtarı iken Balıkesir'e resmi dairelerde olan işlemler için gelirken trafik kazası geçirdim. Kaza sonrası yürüyemez hale düştüm ve 5-6 ay yatakta kaldım ve bu süre içinde 5 ameliyat geçirdim. Ben de bu süre zarfında ne yapabilirim, yeşillikten nasıl faydalanabilirim diye düşündüm. Kahvehaneden nasıl uzaklaşabilirim diye kendi kendime yorum yaptım. Hollanda'dan kabak tohumu getirttim ve bahçeme tohumları ektim. Balıkesir’e bu kabak tohumunu yaymak istiyorum. Şu anda mevsimi ve zamanı gelmediği halde 53 kilogram kabak mahsulü aldım. Bu kabak dünyada ilk ve tek. Bu kabak uygun yetişme ortamında 150-200 metre uzayabiliyor. İddia ediyorum ki bu uzunlukta ve verimli olan başka bir kabak türü yoktur" dedi.

HUZUREVİNE HEDİYE EDECEKLER

Burada yetişen kabakları Yaşlılar Huzurevine vereceklerini söyleyen Şerafettin Sağlam'ın eşi Hüsniye Sağlam da, köyde yaşarken sebze meyve yetiştirildiklerini belirterek, "Benim eşim Bağalan köyü muhtarı iken köyde de tarla bahçe işleri yapıyorduk. Kocam trafik kazası geçirdi 5-6 ay yatalak kaldı. Kaza sonrası Balıkesir merkeze taşındık. Kocam meşgul olsun diye evimizin bahçesini yeşillendirdik. Bu kabaklar da çok güzel gelişti. Yetişen kabakların çoğunu konu komşuya dağıttık. Bu kabak filizinin üzerinde bulunan yaklaşık 10-15 arası kabağı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Yaşlılar Huzurevine hediye edeceğiz. Bu kabaklardan kabak tatlısı yapsınlar ve yaşlılara afiyetle yedirsinler" şeklinde konuştu.