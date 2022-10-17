3 banka sınavsız personel alımı yapacak! KPSS ve sınav şartı aranmadan 3150 memur alınacak!

3 banka sınavsız personel alımı yapacak! KPSS ve sınav şartı aranmadan 3150 memur alınacak!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası toplamda 3150 personel alımı gerçekleştirecek.Bankaral adaylarda KPSS ve sınav şartı aramayacak.İşte detaylar..

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası ayrı ayrı yayınladıkları iş ilanları ile personel alımı yapacaklarını duyurdu.Üç banka farklı pozizyonlarda çalışmak üzere toplam 3150 personel alımı yapacak.

Bankaların yaptığı bu iş ilanlarına başvuru yapmak isteyen binlerce aday başvuru sürecini ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Bankalar personel alımında KPSS ve sınav şartı aramayacak.Başvuru yapan adaylar arasından en uygun bulunan adaylar işe alınacak.Peki başvuru şartları nelerdir ve hangi branşlarda personel alımı yapılacak?

Ülkemizin en büyük bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası personel alımı için başvuruları kabul ederken sadece Ziraat Bankası hangi branşlarda personel alımı yapacağını duyurdu.





Ziraat Bankası aşağıdaki belirtilen kadrolara toplam 2050 personel alacak.İşte Ziraat Bankası'nın personel alımı yapacağı kadrolar;

- 1500 gişe memuru

- 300 gişe memuru

- 30 müfettiş

- 120 uzman yardımcı

- 100 uzman yardımcı

Başvuru şartları nelerdir?

Bankalarda çalışmak isteyen adayların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.İşte başvuru şartları;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu kurumlarından ve hizmetlerinden yasaklı olmamak,

- Dolandırıcılık, kaçakçılık, hırsızlık, sahtecilik, vergi kaçırma vb. gibi sebeplerden ötürü hapis cezası almamak,

- Bankacılık Kanunun'da yer alan maddeleri yerine getirebiliyor olmak,

- Erkek adayların askerlik probleminin bulunmaması

- Çalışmasına engel herhangi bir bedensel ve ruhsal sağlık probleminin olmaması