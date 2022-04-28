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    3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımıyla ilgili karar Resmi Gazete'de

    3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımıyla ilgili karar Resmi Gazete'de

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, 81 ilde görev yapacak 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayınladı.
    • 28.04.2022 - 02:00
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    Cumhurbaşkanlığı kararıyla yayınlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında EGM Polis Akademisi Başkanlığından yayınlanan ilana göre, adaylar 28 Nisan- 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.

    Adaylar için başvuru şartları

    DHA'nın haberine göre; çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen adayların ilanda belirtilen koşulları taşıması gerekecek.

    İlanda belirtilen koşullara göre adaylardan;

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, askerlik görevini bitirmiş olmak, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

    3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımıyla ilgili karar Resmi Gazete de #1

    Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımıyla ilgili karar Resmi Gazete de #2

    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak, memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımıyla ilgili karar Resmi Gazete de #3

    Adli ve idari soruşturma veya kovuşturması olmamalı

    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

    3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımıyla ilgili karar Resmi Gazete de #4

    Alkol ve uyuşturucu geçmişi olmayacak

    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olması istenecek.

    Kararda, alıma ilişkin sınav takviminin Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi 'www.pa.edu.tr'den ilan edileceği, farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

    3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımıyla ilgili karar Resmi Gazete de #5

     

     


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