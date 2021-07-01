3. doz aşı ne zaman yapılacak? Kimler 3. doz aşı yaptırabilir? 3. doz aşıya dair son durum..

Bakan Koca dün yaptığı açıklamada 3. doz aşılama konusuna değindi. Bunun akabinde vatandaşlar, 3. doz aşılamaya dair alınan kararları merak etmeye başladı. Peki, 3. doz aşıyı kimler yaptırabilecek?

Türkiye'de aşılama oranı 50 milyona yaklaşırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yapılan Bilim Kurulu sonrası 3. doz aşılamayla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar, 3. doz aşının kimlere yapılacağını merak etmeye başladı.

Koca açıklamasını Twitter hesabı üzerinden yaparak, 3.doza ilişkin detaylı bilgilendirme yaptı ve yaş gurubunu açıkladı.

Peki, kimler 3. doz aşı olabilir? 3. doz aşı ne zaman yapılacak? İşte son durum..

3. DOZ AŞI NE ZAMAN, KİMLERE YAPILACAK?

Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmede bulunulduklarını belirterek, 50 yaşından büyük vatandaşların ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdıklarını belirtti. 3. doz aşı için bugünden itibaren başvuru yapılabilecek.

3. DOZ AŞIYLA İLGİLİ DETAYLI AÇIKLAMA

Bakan Koca'nın 3. doz aşılama ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Bugünkü toplantıda 3. doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmede bulunuldu. 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşı olmak üzere randevularını alabilecekler.

Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk 2 dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. dozda istedikleri aşıyı olabilirler. Gönül rahatlığıyla istediğiniz aşıyı 3. doz olarak yaptırabilirsiniz. Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirildi. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecekler."