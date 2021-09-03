3 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 22 bin 857 yeni vaka tespit edilirken, 276 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 22 BİN 857

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 530 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 96 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 49 milyon 197 bin 925, 2. doz uygulanan aşı miktarı 37 milyon 976 bin 800, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 871 bin 214 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 96 milyon 378 bin 383.

BAKAN KOCA: YÜZ YÜZE VE KESİNTİSİZ SÜRECEK BİR EĞİTİM YILI İÇİN KARARLIYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"PAZARTESİ okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var."