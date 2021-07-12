3. faza geçildi! Bayram öncesi hesaplarda...1100 TL destek ödemesi başvuru ekranı

Pandemi nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım parası ödeniyor. Yardımdan faydalanmak isteyenler bayram öncesi 1100 TL sosyal yardım ödeneği başvurusu nasıl yapılır sorguluyor.

Koronavirüs salgınının devam ettiği bu süreçte pandemi sosyal destek yardımından faydalanmak isteyenler 3.faz 1100 TL pandemi destek başvurularının nasıl yapıldığını sorguluyor.

Belirlenen şartlara uygun olan vatandaşların e-Devlet üzerinden dolduracağı formlar değerlendirilerek sonuçlandırılıyor.

Kurban Bayramı öncesinde 1100 lira yardım almak isteyen vatandaşlar, konuya dair gelişmeleri ve detayları araştırıyor.

Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor.

Peki sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 tl pandemi destek ödemesi şartları nelerdir? Yardım başvurusu sorgulama ekranı 2021..

PANDEMİ DESTEK ÖDEMELERİ 2021

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti.

Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık.

Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi.

1100 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

1100 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar