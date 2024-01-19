3 gemi ve 1 insansız deniz aracı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla orduya teslim edildi Türkiye'nin gururu ilk insansız deniz araçları olan TCG Derya, TCG İstabul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA'nın teslimi için bugün tören düzenlendi.

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Mavi vatan bugün bir gurur daha yaşıyor.

Türkiye, yerli ve milli kaynaklarını kullanarak başlattığı bir projenin daha sonuna geldi.

İlk insansız deniz gemileri dosta güven düşmana korku verecek.

Bugün teslimleri gerçekleşti

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersane bölgesinde inşa edilip testleri başarı ile geçen TCG Derya, TCG İstabul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

"Donanmamıza güç katacak tarihi adımlar yaşamaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 'Her alanda 'Güçlü Türkiye' için ileriye dönük adımlar atıldığını belirtti.

Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek.

Her alanda "Güçlü Türkiye" hedeflerimiz doğrultusunda Mavi Vatan'daki stratejik ilerleyişimizi daha da güçlendirecek, donanmamıza güç katacak tarihi adımlar yaşamaya devam ediyoruz.

İlk astronotumuzun uzaya yolculuğundan saatler sonra şahit olacağımız gök kubbeden mavi sulara uzanan bu stratejik adım, Türkiye Yüzyılı'nın önemli tarihi süreçlerle dolu güçlü bir gelecek tasavvuru olduğunu bizlere gösteriyor.

Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."