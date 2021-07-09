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    Türkiye'den 4 bin 513 Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti

    Türkiye'den 4 bin 513 Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti

    Kurban Bayramı dolayısı ile Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek ülkelerine giden Suriyeli vatandaşların sayıları 3 günde 4 bin 513’ü buldu.
    • DHA
    • 09.07.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 15:27
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    Türkiye’de farklı bölgelerde yaşayan Suriyeli vatandaşların bayram hareketliliği başladı.

    Kurban Bayramı’nı ülkelerinde yakınları ile geçirmek isteyen Suriyeliler, Hatay Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptırdı.

    Randevu günü gelen vatandaşlar, 6 Temmuz tarihinden itibaren Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelmeye başladı.

    37 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNMÜŞTÜ

    Jandarma, gümrük muhafaza ve polis ekipleri tarafından yapılan belge kontrolü sonrası gümrük sahasına giren Suriyeliler, buradaki işlemlerinin ardından başta İdlib olmak üzere çeşitli bölgelere hareket ediyor.

    2019 yılında bayramlaşmak için 37 bin Suriyeli ülkesine dönmüştü.

    Türkiye den 4 bin 513 Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti #1

    ÇIKIŞLAR 18 TEMMUZ GÜNÜ SONA ERECEK

    2020 yılında koronavirüs önlemleri kapsamında geçişler İçişleri Bakanlığı tarafından durdurulmuştu.

    Bu yıl geçişlere yeniden izin verilmesi ile 6 Temmuz tarihinden itibaren ülkesine giden Suriyeli sayısı 4 bin 513’ü buldu.

    Çıkışlar 18 Temmuz günü sona erecek.

    Geri dönüşler 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

    3 günde 4 bin 513 Suriyeli, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek ülkesine gitti VİDEO

    Türkiye den 4 bin 513 Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti #2

    Türkiye den 4 bin 513 Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti #3

    Türkiye den 4 bin 513 Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti #4

    Türkiye den 4 bin 513 Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti #5

    Türkiye den 4 bin 513 Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti #6

    Türkiye den 4 bin 513 Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti #7

    Türkiye den 4 bin 513 Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti #8

    Türkiye den 4 bin 513 Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti #9

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