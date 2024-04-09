3 günlük bayram tatili bilançosu: 19 kişi hayatını kaybetti 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yollarda yaşanan kalabalıkta, tatilin ilk 3 gününde bin 838 kaza meydana geldi.

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ensonhaber.com

9 günlük bayram tatili kimilerini yasa boğdu.

Tatili şehir dışında değerlendirmek için yollara düşen vatandaşlar, büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Yurdun her bir noktasında ekipler tarafından uygulama noktaları oluşturuldu.

Ancak kural ihlalleri nedeniyle kaza kaçınılmaz oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 3 günlük tatil bilançosunu açıkladı.

"24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek"

Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz radar ile geceleri de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek. Bayram tatilinin 3. günü 8 Nisan 2024 Pazartesi günü; 615 trafik kazası meydana geldi. 360 bin 495 araç denetlendi. 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemler yapıldı.

"19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti"

Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) bin 838 trafik kazası meydana geldi. 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 2 bin 912 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil"

Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım. Hayatla yarışılmaz."