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    3 günlük sokağa çıkma kısıtlama uygulaması başladı

    3 günlük sokağa çıkma kısıtlama uygulaması başladı

    Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.04.2021 - 19:05
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 19:29
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    Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına bu hafta 23 Nisan Cuma günü de dahil edildi.

    82 SAATLİK KISITLAMA PAZARTESİ 05.00'DE SONA ERECEK

    Bu akşam başlayan 82 saatlik kısıtlama, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'de sona erecek.

    10.00-17.00 ARASI MARKETLER AÇIK OLACAK

    Hafta sonu 10.00-17.00 arası açık olan market, kasap, manav, kuru yemişçi ile seyahat kısıtlamasına dair esaslar 23 Nisan'da da birebir uygulanacak.

    3 günlük sokağa çıkma kısıtlama uygulaması başladı #1

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