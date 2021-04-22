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- 3 günlük sokağa çıkma kısıtlama uygulaması başladı
3 günlük sokağa çıkma kısıtlama uygulaması başladı
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
- AA & Ensonhaber
- 22.04.2021 - 19:05
- Güncelleme : 22.04.2021 - 19:29
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına bu hafta 23 Nisan Cuma günü de dahil edildi.
82 SAATLİK KISITLAMA PAZARTESİ 05.00'DE SONA ERECEK
Bu akşam başlayan 82 saatlik kısıtlama, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'de sona erecek.
10.00-17.00 ARASI MARKETLER AÇIK OLACAK
Hafta sonu 10.00-17.00 arası açık olan market, kasap, manav, kuru yemişçi ile seyahat kısıtlamasına dair esaslar 23 Nisan'da da birebir uygulanacak.