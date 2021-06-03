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3 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 114 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 602 kişide yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 03.06.2021 - 19:31
- Güncelleme : 03.06.2021 - 19:35
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 7 BİNİN ALTINDA
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 563 semptomlu hasta belirlendi.
114 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 8 bin 540 kişi sağlığına kavuşurken, 114 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 882 oldu.