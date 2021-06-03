Euro
10.5775
0.76%
Dolar
8.714
1.41%
Altın
523.72
-0.67%
Borsa
1.428
-0.18%
Bitcoin
336.900
3.73%
EXEN Coin
33.59
6.80%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C
    3 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    3 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 114 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 602 kişide yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.06.2021 - 19:31
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 19:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 7 BİNİN ALTINDA

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 563 semptomlu hasta belirlendi.

    114 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 8 bin 540 kişi sağlığına kavuşurken, 114 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 882 oldu.

    3 Haziran Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir