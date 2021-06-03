3 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 114 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 602 kişide yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 7 BİNİN ALTINDA

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 563 semptomlu hasta belirlendi.

114 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 8 bin 540 kişi sağlığına kavuşurken, 114 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 882 oldu.