3 ilde eş zamanlı PKK operasyonu: 94 kişi yaklandı

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor.
Bu kapsamda PKK terör örgütüne yönelik BOZDOĞAN-14 Operasyonu düzenlendi.
Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.
94 PKK'lı yakalandı
Yerlikaya operasyonda 94 kişinin yakalandığını belirtti.
Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından verdiği bilgiler şu şekilde:
"3 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-14” operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz.
Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir’de düzenlenen “BOZDOĞAN-14” operasyonlarında şüphelilerin;
Slogan atıp paçavra açtılar
İzmir’de gerçekleştirilen Nevruz Etkinliğinde suç unsuru oluşturan bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları,
Sözde flaması olan bez parçalarını taşıdıkları,
Geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
"Çok sayıda dijital materyale el konuldu"
Operasyonlar sonucu; Çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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