3 ilde sağlık çalışanlarına saldırı

Son zamanlarda giderek artan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları, tepkilere neden oldu. 3 ilde aynı günde sağlık çalışanlarına saldırılar yaşandı.

Sağlık çalışanlarına saldırı vakaları gün geçtikçe artış gösteriyor. Türkiye'nin 3 farklı ilinde aynı günde, sağlık çalışanlarına saldırı vakaları yaşandı.

Niğde, Erzincan ve Esenyurt'ta meydana gelen şiddet olaylarına doktor ve vatandaşlardan tepki yağarken önlem alınması istendi.

ERZİNCAN'DA, SAĞLIK OCAĞINDAKİ DOKTORA TEKME TOKAT SALDIRDI

Erzincan’ın Tercan ilçesinde görevli doktor, hasta yakınının tekme tokatlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzincan'da doktora tekme tokatlı saldırı - Video

İLAÇ YAZDIRMAK İSTEDİ, DOKTOR TEHLİKELİ DEDİ, SALDIRDI

Erzincan'ın Tercan ilçesindeki 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde doktora tekme tokatlı saldırı gerçekleşti.

Yakup A., annesine ilaç yazdırmak istedi. Ancak Dr. Çağrı Eren, yazdığı ilaçların yeterli olduğunu ve ek ilacın tehlikeli olacağını savundu.

Buna sinirlenen Yakup A., doktora tekme ve yumruklu saldırıda bulundu. Saldırı çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sonlandırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.

NİĞDE'DE BİR DOKTOR DARP EDİLDİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ilaç yazdırmak için gelen hasta tarafından darp edilen doktor, yaşadıklarını anlattı.

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Akçay, hastanede yaptığı açıklamada, ''Dün poliklinikte yoğun olarak hasta muayene ettim. Saat 14.30'da randevusu olan bir hasta saat 10.00'dan itibaren aradan girmek için sürekli taciz etti. Hastaya beklemesini ve gelmeyen hasta olursa yardımcı olacağını söyledim. Bunun üzerine hasta 'bir dakikalık iş yapacaksınız, 10 dakika konuşuyorsunuz' şeklinde cevap verdi. Biz de kendisine 'bu iş o kadar kolay değil, hastayı dinlememiz ve ona vakit ayırmamız gerektiğini' söyledik. Hasta daha sonra gitti. Saat 15.00 sularında sekreter de lavabodayken, ben de lavabodan dönüşte odada tek başımayken arkamdan içeri girdi. Sonra girmek isteyen bir başka hasta yakınını da dışarı çıkarınca ben olayın normal boyutun dışına çıkacağını anladığım için kendimi biraz geri çektim. Bu sırada bana bir yumruk attı. Ben refleks olarak kolumu kaldırınca koluma çarptı. Daha sonra kişi öfkesini yenemeyip bilgisayarıma yumruk attı. Bilgisayar kırıldı, daha sonra bilgisayarı üzerime attı. O sırada dışarıda sesi duyan vatandaşlar geldi diğer eşyalara da zarar verip kaçtı. Bu sırada beyaz kod verdik. güvenlik görevlisi arkadaşlar vatandaşı yakaladı. Çok talihsiz bir olay oldu. bu kadar yoğunluğun içerisinde, sıra bekleyen birçok hastamız da mağduriyet yaşadı.''

Niğde'de bir doktor darp edildi - Video



"BEYAZ KOD VERDİM, ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Akçay, ''Daha sonra darp raporu olarak ifademizi verdik. olaydan sonra idareyle görüşüp yeni bir bilgisayar temin edip hasta bakmaya devam edelim diye çok yoğun bir çalışma süreci içinde insanların bu tarz şiddet eğilimleri dolayısıyla şevkimiz kırılmaktadır. Türkiye'nin birçok yerinden de bu tarz şiddet olaylarını duyuyoruz. Umarım tekrar yaşanmaz. Yasal süreç başlatıldı. takipçi olacağız. İl sağlık müdürlüğümüz avukatlarla birlikte bu süreci takip edecekler.'' diye konuştu.

DOKTORU DARP EDEN ŞAHIS TUTUKLANDI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay'ı poliklinikte darbeden şahıs tutuklandı. Poliklinikteki masanın üzerinde duran bilgisayar ve diğer cihazlara zarar veren M.F., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Doktor Akçay'ı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.F., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ESENYURT'TA BIÇAKLI SALDIRGAN HASTANEYİ BASTI

Esenyurt'ta tartıştığı kişilerin özel bir hastanede tedavi edildiğini düşünen bıçaklı saldırgan hastaneyi bastı. İçeridekileri tehdit edip bıçağı boğazlarına dayanan saldırgan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

9 Ocak'ta Esenyurt'taki özel bir hastane bıçaklı bir saldırgan tarafından basıldı. İki kişi arasında hastanenin yakınında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir anda büyüyen tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Ardından hastaneye girmek isteyen taraflara güvenlik görevlileri izin vermedi.

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti - Video

DOKTORA YUMRUK ATTI

Olay yerinden ayrılan taraflardan biri girip yakınlarını toplayıp yeniden hastaneye geldi. Bıçaklı Ali Rıza B. hastaneye girerek kavga ettiği kişilerin nerede olduğunu sordu. Görevlilerin yaralının içeride olmadığına ikna olmayan Ali Rıza B. hastaları ve personeli bıçakla tehdit etti. Hastalardan birini bıçakla korkutan saldırgan ardından acildeki doktora yumruk attı.

Aldığı darbenin etkisiyle gözlüğü kırılan doktor gözünden yaralandı. Orada bekleyen bir kişinin boğazına bıçak dayayıp tehditler savuran saldırgan olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, saldırgan bu kez pansuman için geri döndü. Pansuman yaptırmaya gelen saldırgan gözaltına alındı. Ali Rıza B.'nin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.