3 ilde zehirlenme vakaları: Onlarca kişi hastanelere başvurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde yaşanan besin zehirlenmesi neticesinde ölümle sonuçlanan vakalar dikkat çekiyor.

Özellikle Almanya'dan Türkiye'ye gelen Böcek Ailesi'nin zehirlenerek hayatını kaybetmesi, dışarıda yenen yemeklere ilişkin tartışmaları alevlendirirken, dünden bu yana 3 ilde de zehirlenme vakaları kaydedildi.

İSTANBUL'DA 25 KİŞİ ZEHİRLEENDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

"TEDAVİLERİ YAPILMAKTADIR"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur.

Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

GÜMÜŞHANE'DE ÖĞRENCİLER PİDEDEN ZEHİRLENDİ

Öte yandan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar beldesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu’nun pansiyonunda öğle yemeğinde dışarıdan sipariş edilen pideleri yedikten sonra çok sayıda öğrenci karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

Şikayetlerin artması üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 29 öğrenci Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk bilgilere göre öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılacak tahlillerin sonucuna göre öğrenciler taburcu edilecek.

Öte yandan olayla ilgili başsavcılık tarafından soruşturma başlatılırken, pide ve içeceklerden alınan numuneler incelenecek.

KOCAELİ'DE TAVUK YİYEN 14 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kocaeli'nin Tatlıkuyu Mahallesi'nde özel bir lisede eğitim gören 14 öğrenci, dün okul kantininde yedikleri tavuğun ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı.

Öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirirken; ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 14 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki farklı hastanelere kaldırıldı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Diğer yandan Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kantinde satılan tavuktan incelemek üzere numune aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor