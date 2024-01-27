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3 ile yeni emniyet müdürü, 127 ilçeye de kaymakam atandı

3 ile yeni emniyet müdürü, 127 ilçeye de kaymakam atandı Adana, Iğdır ve Siirt'e yeni emniyet müdürü atanması ve 127 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirilmesine dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.