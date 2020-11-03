3 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 79 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu yine sosyal medya hesabından paylaşarak uyarılarda bulundu.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan testler sonucu 2 bin 343 yeni hasta tespit edildi.

Tedavi altındaki 1817 kişi sağlığına kavuşaraKk taburcu edilirken 79 kişi de hayatını kaybetti.

"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Bakan Koco tabloyu, "Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin." notuyla paylaştı.