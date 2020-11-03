Dolar
8.4948
0.9939%
Euro
9.9077
0.6736%
Altın
1890.62
-0.8168%
Borsa
1157.62
0.6004%
G. Altın
516.123
0.2293%
Bitcoin
116134.54
0.1703%
EXEN Coin
12.06
4.68%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    3 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 79 vatandaşımız yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 20:09
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 20:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    3 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu yine sosyal medya hesabından paylaşarak uyarılarda bulundu.

    Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan testler sonucu 2 bin 343 yeni hasta tespit edildi.

    Tedavi altındaki 1817 kişi sağlığına kavuşaraKk taburcu edilirken 79 kişi de hayatını kaybetti.

    "MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

    Bakan Koco tabloyu, "Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin." notuyla paylaştı.

    3 Kasım Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir