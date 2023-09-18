3 kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 1'i kırmızı, 1'i turuncu ve 1'i de gri kategoride olmak üzere 4 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

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ensonhaber.com

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor...

Öyle ki hem sınır içinde hem de sınır ötesinde terör örgütlerine göz açtırılmıyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurulduğu aktardı.

Ortak operasyonla 4 terörist avlandı

Buna göre Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4 terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kırmızı, turuncu ve gri kategoride oldukları tespit edildi

Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilenlerin terör örgütünde eyalet sorumlusu olan kırmızı listedeki Hülya Demirer, turuncu kategoride aranan Cihat Ay ve gri listedeki Çetin Temel Demhat olduğunu açıkladı.

Bir teröristin kimlik belirleme çalışması ise sürüyor.

"Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum"

Öte yandan Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: