3 Mart Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından günün güncel verileri paylaşıldı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 138 bin 18 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 33 milyon 578 bin 861'e ulaştı.

11 BİN 520 VAKA

Yapılan testler sonucu 11 bin 520 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

65 KİŞİ VEFAT ETTİ

65 vatandaşımız salgına yenik düşerken, toplam can kaybı 28 bin 771'e yükseldi.

Hastanede tedavi gören 7 bin 191 kişi ise sağlığına kavuştu.