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    3 Mart Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.03.2021 - 19:13
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 19:21
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    3 Mart Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından günün güncel verileri paylaşıldı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 138 bin 18 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 33 milyon 578 bin 861'e ulaştı.

    11 BİN 520 VAKA

    Yapılan testler sonucu 11 bin 520 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    65 KİŞİ VEFAT ETTİ

    65 vatandaşımız salgına yenik düşerken, toplam can kaybı 28 bin 771'e yükseldi.

    Hastanede tedavi gören 7 bin 191 kişi ise sağlığına kavuştu.

    3 Mart Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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