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3 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de bugün 49 bin 424 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 188 kişi ise yaşamını yitirdi.
- AA & Ensonhaber
- 03.03.2022 - 20:01
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 49 BİN 424
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 398 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 424 kişinin testi pozitif çıkarken, 188 kişi ise hayatını kaybetti.