3 Mayıs Türkçülük Günü tarihçesi: 3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri ve mesajları

Her yıl 3 Mayıs tarihi, Türkçülük Günü olarak kutlanıyor. Bu günün anlamını ve önemini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 'Türkçülük Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar..

İlk olarak 1945 yılında kutlandığı bilinen 3 Mayıs Türkçülük Günü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefelerinden birini oluşturuyor.

Binlerce kişinin sabah saatlerinden itibaren araştırdığı konular arasında olan Türkçülük Günü, her yıl 3 Mayıs tarihinde kutlanmaya devam ederken binlerce vatandaş bugünün tarihte nasıl ortaya çıktığını merak ediyor.

Türk siyaseti açısından önemli bazı olayların yaşandığı Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı? sorusuna yanıt aranırken sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapmak isteyenler de 3 Mayıs Türkçülük Günü ile ilgili güzel mesajları ve sözleri araştırıyor.

Peki, 3 Mayıs Türkçülük Günü anlamı nedir, nasıl ortaya çıktı? 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları ve sözleri...

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ TARİHÇESİ

7 Eylül 1944 tarihinde başlayan ve 29 Mart 1945 tarihine kadar süren dönemde, Türk siyasetinde önde gelen 23 isim Türkçülük-Turancılık suçlamasıyla yargılanmıştır.

Türkçülük-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra Türkçüler, "Ankara Nümayişi"ni düzenlemiştir.

Dava nedeniyle Tophane'deki Askerî Cezaevinde tutuklu bulunan Türkçülüğün önemli temsilcileri Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar, Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 kişilik grup, 3 Mayıs'ın ilk yıldönümü 1945 senesinde toplanmıştır.

Sonraki yıllarda yapılan toplanmalar "Türkçülük Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır.

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

"Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)

3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur.

3 Mayıs Türk milliyetçilerinin ,Türk milletinin varlık davasında çektikleri ıstırabın, elemin, gözyaşının ifadesidir.

Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

Büyük Milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk Milliyetçilerinin doğum günü olan 3 Mayıs Türk Milliyetçilerinin Bayraklaşan hareketidir.

Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz… (Alparslan Türkeş)

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Biz Türk'üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Biz azalan veya azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan Türkçüyüz. Ve her vakit bu istikamette çalışacağız.

Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Büyük Milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk Milliyetçilerinin doğum günü olan 3 Mayıs, Türk Milliyetçilerinin Bayraklaşan hareketidir.

3 Mayıs Türk milliyetçilerinin ,Türk milletinin varlık davasında çektikleri ıstırabın, elemin, gözyaşının ifadesidir.