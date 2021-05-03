3 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı,347 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 24 BİN 733

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 2 bin 501 semptomlu hasta belirlendi.

347 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 35 bin 438 kişi sağlığına kavuşurken, 347 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 bin 191 oldu.