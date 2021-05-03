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3 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı,347 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 03.05.2021 - 19:55
- Güncelleme : 03.05.2021 - 20:07
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 24 BİN 733
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 2 bin 501 semptomlu hasta belirlendi.
347 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 35 bin 438 kişi sağlığına kavuşurken, 347 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 bin 191 oldu.