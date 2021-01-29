3 milletvekilinin istifasına ilişkin açıklamaları

CHP'den istifa ettiklerini açıklayan üç vekil, partinin HDP ile iş birliği yapması ve Atatürkçü çizgiden uzaklaşmasını gerekçe gösterdi.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.

Üç isim, istifa kararının ardından TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi.

Milletvekilleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede gündeme getirdikleri rahatsızlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HDP'YE SES ÇIKARMAYAN CHP'YE GELDİK"

İstifa kararını açıklayan Mehmet Ali Çelebi, şunları söyledi:

"CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmüşlerdir. Başka partileri parlatan CHP’ye geldik. Yabancılardan demokrasi dilenen CHP’ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP’ye geldik. HDP yönetimine ses çıkaramayan CHP’ye geldik. Kumpaslarla dizayn edilen kurultaylara, aklına istifa gelmeyen makam sevicilerin olduğu CHP’ye geldik. Abdullah Gül ve türevlerine bel bağlayan CHP’ye geldik. HDP’nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP’ye geldik. Silivri’de teslim olmadım şimdi de olmuyorum. O zaman tehditlere boyun eğmedim şimdi de eğmiyorum.”





"ÖNERİLERİMİZ YANITSIZ KALDI"

CHP Yalova milletvekili Özcan Özel ise "Muharrem İnce ve ötekileştirilmiş evlatlarla görüşüldü ama çözüm olmadı. 10 Aralık mektubuyla görüşlerimizi Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’e sunduk. Bu önerilerimiz, Atatürk ile sorunu olanların görevden alınması ve 10 Aralık'a geçit verilmemesi. Büyük CHP için birlik saptanması, birinci parti olmak için çaba sarf edilmesidir. Önerilerimize yanıt gelmedi, açıklama yaptık. Türk milleti için kutsaldır. Dilse ağzımızın içindeki organ değil Türkçedir. Ben partide kalarak önce Yalova, sonra ülkeme sahip çıkmaya çalıştım. Bundan sonra da tüm çabam bu olacak." açıklaması yaptı.

3 milletvekili CHP'den istifa etti

"CHP'DEN ATATÜRK'ÜN YOLUNA DÖNENE KADAR İSTİFA EDİYORUZ"

Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da şu ifadeleri kullandı:

"Kaderin cilvesi yine bir yurtsever tıbbiyeli, bir kahraman Harbiyeli ve vatansever bir Cumhuriyet muallimi olarak tarihin sahnesine çıkıyoruz. 100 yıl sonra bugün Atatürk’ün 2 büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır. CHP'den Atatürk’ün yoluna dönene kadar istifa ediyoruz. Türkiye seçeneksiz değildir. Analar ne yiğitler doğuruyor. Memleketimizde güneşli güzel günler yakındır. Zihninizi boşaltınız; inat ve düşmanlaştırma üzerine kurulmuş bu ittifakları ve birbirinizi alt etme politikalarını terk ediniz."