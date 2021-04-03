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    3 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    3 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün, Türkiye'de 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi. 186 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 03.04.2021 - 19:01
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 19:51
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 45 BİNE DAYANDI

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 45 bin 755 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 1483 semptomlu hasta belirlendi.

    186 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 23 bin 214 kişi sağlığına kavuşurken, 186 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bini aştı.

    3 Nisan Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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