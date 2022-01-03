3 Ocak 2022 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

3 Ocak 2022 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 3 Ocak Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar yılın son gününü 12,60 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar 30 Aralık günü 12,60 seviyesini gördü.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, yılın son gününü ise günü yine düşüşle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

3 OCAK 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrasında açıkladığı ‘dövize endeksli mevduat’ uygulamasının ardından dolar kurunda tarihi düşüşe neden oldu.

Özellikle dolar başta olmak üzere döviz kurlarındaki son durum sert düşüş sonrasında nasıl seyredecek merak ediliyor.

Dolar kuru an itibarıyla bugün 13,72 lira seviyelerindeyken, sert düşüş sonrasında 13 liranın altına kadar gerileyen euro kuru ise anlık 15.57 seviyelerinde seyrediyor.