Petrol
84.93
-1.14%
Euro
19.817
-0.72%
Dolar
18.7335
0.11%
Altın
1.107
0.94%
Borsa
5650
0.00%
Bitcoin
318.223
-0.06%
BTXN Coin
7.13
16.69%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    3 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 3 Ocak 2023 Salı Süper Loto sonuçları!

    Şans oyunu seven vatandaşlar tarafından 3 Ocak 2022 Salı günü yapılacak olan Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Peki 3 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte sonuçlar...
    • 03.01.2023 - 17:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    3 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 3 Ocak 2023 Salı Süper Loto sonuçları!

    Milli Piyango severler tarafından takip edilen Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü  düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da son olarak 5 bilen 16 kişi 36.915,85 TL kazanmıştı. Peki 3 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

    3 Ocak Salı Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

    Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi düzenlenecek. Daha önce Salı gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

    Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanan son çekilişte 5 kazanan 16 kişi 36.915,85 TL'nin sahibi olmuştu.

    Gerçekleşen son çekilişte şanslı numaralar 3,18,26,31,41,43 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilmiş olacak.

    Süper Loto nasıl oynanır?

    Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto oyununda her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Oyunda tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Polonya: LGBT, saldırganlığın simgesidir
    Dünya

    Polonya: LGBT, saldırganlığın simgesidir

    Gaziray’da ücretsiz binişler bir ay daha uzatıldı
    Gündem

    Gaziray’da ücretsiz binişler bir ay daha uzatıldı

    Görüş Bildir