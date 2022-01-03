3 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıkarken 160 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 44 BİN 869

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıkarken, 160 kişi ise hayatını kaybetti.

"NE YAPMALIYIZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız."