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    3 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıkarken 160 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.01.2022 - 20:51
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 20:58
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    3 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 44 BİN 869

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıkarken, 160 kişi ise hayatını kaybetti.

    "NE YAPMALIYIZ"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız."

    3 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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