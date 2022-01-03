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3 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında bugün 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıkarken 160 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
- AA & Ensonhaber
- 03.01.2022 - 20:51
- Güncelleme : 03.01.2022 - 20:58
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 44 BİN 869
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıkarken, 160 kişi ise hayatını kaybetti.
"NE YAPMALIYIZ"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız."