3 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıkıtı. Korona 193 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 877 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Böylece uzun süre sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına düşmüş oldu.

Hastanede tedavi gören hastalardan ise iyileşenlerin sayısı bugün 10 bini geçti. Tedavi altındaki 193 kişi ise hayatını kaybetti.

"BUNU KALICI HALE GETİRMEK ELİMİZDE"

Koca, tabloyu, "Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz." ifadeleriyle paylaştı.

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