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3 Şubat Perşembe 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

3 Şubat Perşembe 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 3 Şubat Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?