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    3 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi ise yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.02.2022 - 19:23
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 19:33
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    3 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin verileri güncelledi.

    Bakanlık tarafından güncellenen veri tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 107 BİN 530

    Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 korona testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti.

    "ALIŞILMADIK HIZDA YAYILMASININ NEDENİ OMICRON"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu ise, "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız." notuyla paylaştı.

    3 Şubat Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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