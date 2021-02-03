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    3 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    3 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.02.2021 - 20:15
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 20:29
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    Sağlık Bakanlığı tarafından günün güncel verileri paylaşıldı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 148 bin 192 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    VAKA SAYISI 8 BİNİ AŞTI

    Yapılan testler sonucu 8 bin 102 kişinin virüse yakalandığı belirlendi. Önceki günlere göre yükselişe geçen rakamlar ise dikkat çekti.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı 8 bin 314 oldu.

    117 KİŞİ VEFAT ETTİ

    177 vatandaşımız da salgına yenik düşerek hayatını kaybetti. Böylelikle ülkemizdeki toplam can kaybı 26 bin 354'e yükseldi.

    3 Şubat Türkiye de koronavirüste son durum #1

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