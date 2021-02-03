3 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından günün güncel verileri paylaşıldı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 148 bin 192 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

VAKA SAYISI 8 BİNİ AŞTI

Yapılan testler sonucu 8 bin 102 kişinin virüse yakalandığı belirlendi. Önceki günlere göre yükselişe geçen rakamlar ise dikkat çekti.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı 8 bin 314 oldu.

117 KİŞİ VEFAT ETTİ

177 vatandaşımız da salgına yenik düşerek hayatını kaybetti. Böylelikle ülkemizdeki toplam can kaybı 26 bin 354'e yükseldi.