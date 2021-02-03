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- 3 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum
3 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 03.02.2021 - 20:15
- Güncelleme : 03.02.2021 - 20:29
Sağlık Bakanlığı tarafından günün güncel verileri paylaşıldı.
Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 148 bin 192 kişiye koronavirüs testi yapıldı.
VAKA SAYISI 8 BİNİ AŞTI
Yapılan testler sonucu 8 bin 102 kişinin virüse yakalandığı belirlendi. Önceki günlere göre yükselişe geçen rakamlar ise dikkat çekti.
Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı 8 bin 314 oldu.
117 KİŞİ VEFAT ETTİ
177 vatandaşımız da salgına yenik düşerek hayatını kaybetti. Böylelikle ülkemizdeki toplam can kaybı 26 bin 354'e yükseldi.