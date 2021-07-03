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    3 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi, 45 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.07.2021 - 20:31
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 21:00
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    3 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİNİN ALTINDA

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 478 semptomlu hasta belirlendi.

    45 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 913 kişi sağlığına kavuşurken, 45 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 874 oldu.

    3 Temmuz Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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