3 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi, 45 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 5 BİNİN ALTINDA

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 478 semptomlu hasta belirlendi.

45 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 913 kişi sağlığına kavuşurken, 45 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 874 oldu.