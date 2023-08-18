3 terörist daha teslim oldu

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Terör örgütü çözülüyor...
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çabaları sonuç verdi.
Kuzey Irak ve Suriye yapılanması için çalışıyorlardı
3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye’deki yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Son 2 ayda 32 terörist...
Bu teröristlerle birlikte Son 2 ayda güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısı 32’ye yükseldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bilinsin ki; terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek” diyerek, mesajını iletti.