3 terörist daha teslim oldu
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İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çabaları sonuç verdi.

Kuzey Irak ve Suriye yapılanması için çalışıyorlardı

3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye’deki yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Son 2 ayda 32 terörist...

Bu teröristlerle birlikte Son 2 ayda güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısı 32’ye yükseldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bilinsin ki; terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek” diyerek, mesajını iletti.