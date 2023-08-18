3 terörist daha teslim oldu Terör örgütü çözülmeye devam ediyor… 3 terörist daha teslim oldu… Son 2 ayda güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısı 32’ye yükseldi.

ensonhaber.com Terör örgütü çözülüyor... Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çabaları sonuç verdi. Kuzey Irak ve Suriye yapılanması için çalışıyorlardı 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye’deki yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Son 2 ayda 32 terörist... Bu teröristlerle birlikte Son 2 ayda güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısı 32’ye yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bilinsin ki; terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek” diyerek, mesajını iletti.