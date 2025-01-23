3 ülke liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

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Kahreden otel yangınında ölü sayısı yükseldi...

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcilerin bulunduğu Grand Kartal Otel'de yangın çıktı.

Gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi öldü, 51 kişi ise yaralandı.

DÜNYADAN TAZİYE MESAJLARI

Üzücü haber sonrası dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

LİDERLERDEN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Katar Emiri Al Sani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı.

TAZİYE VE DESTEKLERİNİ İLETTİLER

Görüşmelerde 3 ülke lideri, Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen yangın faciası ile ilgili taziye dileklerini ve Türkiye’ye desteklerini ifade etti.