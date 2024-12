DHA

Yıllar önce Suriye'deki iç savaştan kaçan Suriyeli çocuklar ülkelerini hiç görmeden büyüdü.

Suriyeli Nasrullah Mahmud da o çocuklardan biri...

Nasrullah Mahmud, 13 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındı.

7 kardeşi ve dedesiyle birlikte Sultangazi'de küçük bir dairede yaşamaya başladı.

'BEN BURANIN ÇOCUĞUYUM'

Türkiye'de okula gitti ancak yarıda bırakarak tekstil sektöründe çalışmaya başladı.

Türkiye'deki yakınlarından bazıları hayatını kaybetti, bazıları farklı şehirlere bir kısmı da Suriye'ye gitti.

Mahmud İstanbul'da tek kaldı.

Ülkesini, doğduğu toprakları hiç tanımadı. Yürümeyi öğrendiği yaşlarda Türkiye'de olan Mahmud, 'Ben buranın çocuğuyum' diyor.

Şimdi ise, Esad rejiminin sona ermesiyle Nasrullah Mahmud'un Suriye'ye dönüyor.

'TÜRKİYE ÇOK GÜZEL BİR YER'

Ülkesini hatırlamadığını, sadece televizyondaki patlamaları, bir zamanlar yaşadıkları evin yanışını bilen Nasrullah Mahmud, “3 yaşımdayken Türkiye'ye geldim. Kaçak yollarla gelmek zorunda kaldım. Vatandaşlar sağ olsunlar, bize yardımcı oldular. Ev buldum, sonrasında okula gittim bıraktım. 7-8 yıldır çalışıyorum. Patronum üzüldü. Arkadaşlarımdan, çevremden ayrılmak zorunda oldum. Ben burayı seviyorum. Türkiye çok güzel bir yer. Gitmek zorundayım. Burada tekim. Ben 13 yıldır buradayım. Özledim, ama hiçbir şeyini bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Sadece televizyonda gördüğüm patlamalar... Bizim evimiz patladı, yandı, delik deşik oldu." dedi.

'VATANIMI TANIMADAN GELDİM'

Türkiye'nin her bir toprağını özleyeceğini ifade eden Mahmud, “Bu yaşta olsam, Türkiye'ye gelir miydim? Gelmezdim. Yurdum için savaşırdım. Gerekirse ölürdüm. Benim bir dayımın oğlu var. Top oynarken bomba düştü aramıza, bir ayağını kaybetti. O da çalışmak zorunda, beraber çalışıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Vatanımı bilmeden geldim, şimdi vatanımı tanımaya gidiyorum. Çok özleyeceğim, unutamayacağım kadar yakınlığım olan can kardeşlerim burada kalacak ben gideceğim. Türkiye'nin her bir toprağını özleyeceğim. Vatanımı bilmeden geldim, vatanımı tanımaya gidiyorum." diye konuştu.

'OKULDAN ÇIKTIM, İŞ HAYATINA GİRDİM'

Türkiye'de, okul hayatı boyunca yaşadıklarından bahseden Mahmud, "Okuldan çıktım, iş hayatına girdim. Irkçılık yaşamadım, çünkü çoğu zaten Suriyeli olduğu için arkadaş oldum, bazı Türk arkadaşlarım da var" diye konuştu.