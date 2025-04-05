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Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Sebebi ve faili belirlenmeyen cinayette, şüpheli sıfatında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Narin'in ölümünün üzerinden uzun bir zaman geçerken, yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

GÜLÜMSEDİĞİ ANLAR YÜREK BURKTU

8 yaşında hayata gözlerini yuman Narin'in, katledilmeden önce kaydedilmiş en net görüntüsü sosyal medyada defalarca izlendi.

Görüntüde Narin'in bir evde olduğu ve kameraya gülümseyerek poz verdiği görülüyor.

Kardeşi M.E. Güran tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde Narin'in neşeli tavırları dikkat çekiyor.

Narin'in geçen yıl yazın çekilmiş bu videodan bir süre sonra vahşi cinayete kurban gittiği öğrenildi.