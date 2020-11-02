Mucize bebek Elif'in enkazdan çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan görüntüleri, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

İzmir'deki depremin ardından Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazdan yaralı çıkarılan 3 yaşındaki Elif bebek, herkese umut oldu.

65'İNCİ SAATTE GELEN MUCİZE

65 saatin ardından mucize bir şekilde kurtarılan Elif'in, enkazdan çıkarılma anlarına ait görüntüleri ortaya çıktı.

Kurtarıldığı sırada bilinci açık olan ve korku dolu gözler ile etrafı izleyen minik Elif, kendisini ambulansa taşıyan bir görevlinin parmağına sarıldı.

Yaşanan o anlar ise oldukça dikkat çekti.

3 yaşındaki Elif Perinçek'in enkazdan çıkarılma anı