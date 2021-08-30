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30 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

30 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 30 Ağustos Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,34 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..