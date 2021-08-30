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- 30 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
30 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Yatırımcılar tarafından 30 Ağustos Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,34 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..
- Özel Haber
- 30.08.2021 - 10:04
Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,38 seviyesini gördü.
Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ve euro kuru, dün günü düşüş ile kapattı.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..
30 AĞUSTOS 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar haftanın ilk gününe yüzde 0,18 yükseliş ile başladı. Dolar 8,36 liradan işlem görüyor.
Geçtiğimiz haftaya 9,92 liradan başlayan ve haftayı 9,85 liraya düşerek toplamda yüzde 0,69 düşüş ile kapatan euro, 9,86 liradan işlem görüyor.
- DOLAR: 8,36
- EURO: 9,86