30 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

30 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri "30 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Motorinde dün uygulanan 95 kuruşluk zammın ardından bu bugün de 87 kuruşluk yeni bir artış daha yaşandı.

İşte, 30 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları...

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına 95 kuruş yapılan zam sonrasında 87 kuruş daha zam yapılmıştı.

Üst üste yapılan zam haberleri sonrasında araç sahiplerine sevindirici haber benzinden geldi.

Benzine ne kadar indirim yapıldı?

Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü(bugün) itibarıyla 1 lira 04 kuruş indirim geldi.

Yapılan indirim sonrası 20 TL'ye kadar gerileyen benzin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,14 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,93 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,02 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,13 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,47 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20,25 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,14 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,25 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,02 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.34 TL