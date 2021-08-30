30 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 19 bin 557 yeni vaka tespit edilirken, 245 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 BİN 557

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 93 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 47 milyon 927 bin 111, 2. doz uygulanan aşı miktarı 36 milyon 765 bin 581, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 394 bin 223oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 93 milyon 318 bin 338.

BAKAN KOCA: HER GÜN AĞIR SONUÇLARI OLAN BU TABLOYU ARTIK DEĞİŞTİRELİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz!"