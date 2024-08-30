30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne katıldı.
KUR'AN-I KERİM OKUNDU,ŞEHİT VE GAZİLER İÇİN DUALAR EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı etkinlikte, konuşması sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit ve gaziler için duada bulundu. Erbaş ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "30 Ağustos Zafer Bayramı Programında" dua ettik.
Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim’den hasıl olan sevabı 30 Ağustos’u bizler için zafer haline getiren, meydanlarda Allah için, vatan için mücadele ederken can veren bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle Ya Rabbi.
İlahi Ya Rabbi!
30 Ağustos’un Başkomutanı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizin de ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle Ya Rabbi.
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