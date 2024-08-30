30 Ağustos Zafer Bayramı, Külliye'de Kur'an ve dualarla kutlandı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunurken, Diyanet İşler Ali Erbaş da duada bulundu.

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AA & Ensonhaber

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne katıldı.

KUR'AN-I KERİM OKUNDU,ŞEHİT VE GAZİLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı etkinlikte, konuşması sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit ve gaziler için duada bulundu. Erbaş ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: