30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlandı. Düzenlenen programa Kur'an tilavetiyle başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Özel Programı" düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yargı mensupları, milletvekilleri, Milli Mücadele kahramanlarının yakınları, güvenlik hizmetlerinden sorumlu devlet kurumlarında görevli personel, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, açık havadaki tören alanında gerçekleştirildi.

Kur'an tilaveti yapıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Beştepe Milli Camisi imamı Fatih Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı ve yurt dışındaki askeri birliklerle gerçekleştirilen canlı bağlantının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa film izlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Külliye'de Kur'an tilaveti - Video

Türkü ve marşlar seslendirildi

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, MSB Mehteran Birliği, Hava Kuvvetleri Bandosu, Devlet Çoksesli Korosu, Tarihi Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği ekiplerinden oluşan 913 kişi çeşitli türkü ve marşları seslendirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yıl dönümü için hazırlanan kısa film - Video

"Canım Türkiyem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konserde MSB mehteran Birliği tarafından seslendirilen Ordu Marşı'na eşlik etti. Zaferin 100'üncü yılı dolayısıyla bestelenen "Canım Türkiyem" adlı eser gecede ilk kez seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin 100. Yılı için konser - Video



"Yunan ordusunun imhası ve kesin bir zafer"



AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda yaptığı konuşmada, geçen hafta Ahlat ve Malazgirt'te Anadolu'yu ebedi vatan yapan zaferin 951'inci yıl dönümünün coşkusunu yaşadıklarını hatırlattı.

Kütahya ve Afyonkarahisar'da 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un iki önemli cephesindeki zaferlerin gururunu milletle paylaştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ise Yunan ordusunun imhası ve kesin bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un son aşaması olan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz." diye konuştu.



"2053 vizyonumuzla ülkemizi dünya liginin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "İşte bu inanç ve kararlılıkla, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’ü cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı haline getirecek yeni bir atılımın başlangıcı haline inşallah dönüştüreceğiz. Ülkemizin 20 yıl önceki seviyesiyle bugünkünü mukayese eden vicdan sahibi herkes aradaki asırlık farkı görecek ve kabullenecektir. Bundan 11 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde kendi akıllarınca bizimle dalga geçenler, şimdi sahip olduğumuz üretim ve ihracat gücü karşısında öncelik edinme peşinde koşmaktadır. Elbette bununla kalmıyoruz. Hatta hala hazırda sahip olduğumuz altyapıyı sadece bir başlangıç kabul ederek hazırlıklarına başladığımız 2053 vizyonumuzla ülkemizi dünya liginin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan budur." ifadelerini kullandı.

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